A- A+

Notícias Homem é preso por estuprar filha recém-nascida até a morte no Rio Vítima tinha apenas 27 dias de vida; suspeito foi preso no enterro da filha

Policiais da 118ª DP (Araruama) prenderam, neste fim de semana, um homem suspeito de estuprar e matar a própria filha, de apenas 27 dias de vida, no município da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ele foi preso durante o sepultamento da criança. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria violentado a filha na madrugada da última sexta-feira.

De acordo com as investigações — que tiveram início após o Instituto Médico Legal constatar que a criança fora vítima de violência sexual —, a vítima teria dormido com o pai naquele dia. Na ocasião, apenas ele e a companheira estavam em casa.

Em depoimento à polícia, o suspeito narrou que, enquanto dormia, sua filha teria se sentido mal. Ele teria ido, então, acalmá-la. Segundo ele, no entanto, na manhã de sexta-feira ela já foi encontrada morta. Segundo o delegado José Mascarenhas Perez, titular da unidade, a morte se deu devido a uma penetração nas partes íntimas da criança.

— O IML nos passou a ocorrência de violência sexual contra a criança. A partir daí, tivemos intensa investigação buscando autoria e mais materialidade. Com isso, conseguimos obter informações da participação do pai da criança — explica.

O pai da vítima foi encaminhado ao sistema penal, onde permanecerá sob custódia e à disposição da Justiça.

Veja também

Reciclagem Popular Governo edita medidas para dar protagonismo a catadores de recicláveis