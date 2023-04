A- A+

São Lourenço da Mata Homem é preso por feminicídio após matar companheira com golpes de faca em São Lourenço da Mata O crime ocorreu dentro da casa do casal, no bairro de Penedo

Um homem de 41 anos foi preso por feminicídio após matar a golpes de faca a companheira de 45 anos, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o crime ocorreu dentro da casa do casal, no bairro de Penedo, no último domingo (16). Já a prisão em flagrante aconteceu nessa terça-feira (18).

A vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.



O suspeito foi autuado por feminicídio e encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

