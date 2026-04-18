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FURTO

Homem é preso por usar disfarce para furtar cãozinho de ex de Pet shop de SP

O homem já era alvo de investigação por uma série de episódios de perseguição e ameaças contra a ex-companheira, mesmo após o término do relacionamento.

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Homem é preso por usar disfarce para furtar cãozinho de ex de Pet shop de SPHomem é preso por usar disfarce para furtar cãozinho de ex de Pet shop de SP - Foto: Divulgação/Polícia Civil do Estado de São Pulo

Um homem de 29 anos foi preso na última quinta-feira, 16, em São Paulo, por suspeita de se disfarçar com uma máscara realista e furtar o cãozinho da ex-namorada em um pet shop em São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), o suspeito levou o animal para forçar a mulher a retirar uma denúncia de violência doméstica. O homem foi preso por ameaça, perseguição e coação na Avenida do Rio Pequeno, zona oeste da capital.

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Até a publicação deste texto, o Estadão não havia conseguido localizar a defesa do suspeito para comentar o assunto. Este espaço segue aberto.

A Polícia Civil de São Paulo divulgou imagens do momento em que o homem usa uma máscara para não ser reconhecido pelos funcionários do pet shop. Trata-se de uma máscara de silicone, que imita o rosto de outra pessoa. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades.

O cão foi resgatado, sem ferimentos, pelos agentes no apartamento do suspeito e devolvido à dona, uma mulher de 34 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 34 anos, vinha sendo ameaçada e perseguida pelo ex-companheiro após o término de um relacionamento.

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