A- A+

Crime Homem é preso por importunação sexual contra passageira dentro de ônibus no Recife Crime ocorreu na quarta-feira (28), no ônibus que fazia a linha PE-15/Boa Viagem

Um homem de 32 anos, suspeito de praticar importunação sexual contra uma passageira dentro de um ônibus, foi preso em flagrante na quarta-feira (28), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem praticou atos libidinosos e chegou a ejacular sobre a vítima, uma mulher de 38 anos. O ônibus fazia a linha PE-15/Boa Viagem.

Segundo a Polícia, o suspeito já havia sido apontado como autor de episódios semelhantes em 2015 e 2017. No primeiro caso, ele teria praticado o ato em direção a uma mulher que aguardava um ônibus no terminal do BRT da Avenida Cruz Cabugá, nas proximidades do Shopping Tacaruna, no Recife.

Dois anos depois, teria repetido a conduta contra outra mulher no terminal de ônibus do bairro de Timbi, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A PCPE afirmou ainda que o além dos registros anteriores relacionados à importunação sexual, o homem também responde a processos criminais pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, cuja pena é de reclusão de um a cinco anos. Após os procedimentos policiais, ele foi apresentado em audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

Veja também