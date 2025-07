A- A+

RIO DE JANEIRO Homem é preso por matar, esquartejar e cozinhar partes do corpo de colega no Rio Thiago Lourenço Morgado estava desaparecido desde o último domingo

Um homem foi preso em flagrante, nessa quarta-feira (16), por matar, esquartejar e esconder o corpo de Thiago Lourenço Morgado. Os dois moravam juntos no Morro de São Carlos, no bairro Estácio, Centro do Rio, e trabalhavam numa padaria.



Parentes da vítima acionaram a polícia após sentirem falta do rapaz, desaparecido desde o último domingo. No momento, a Delegacia de Homicídios da Capital apura o caso.

Aos agentes, Bruno Guimarães da Cunha Chagas contou que esfaqueou a vítima durante uma discussão no domingo. Após o crime, ele esquartejou Thiago e escondeu os restos mortais na geladeira do imóvel.

Segundo a polícia, ele ainda cozinhou partes do corpo, bateu no liquidificador e tentou se desfazer delas no vaso sanitário.



A perícia foi feita no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A prisão foi realizada por agentes da 6ª DP (Cidade Nova) com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Veja também