Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, pelo crime de "stalking" contra uma adolescente de 17 anos.

O delito, que foi inserido no Código Penal no ano de 2021, é caracterizado quando uma pessoa é perseguida na internet ou no mundo físico e tem a sua integridade (física ou psicológica) ameaçada.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ele perseguia a menor pela internet e a ameaçava de morte caso ela não enviasse nudes (fotos e vídeos íntimos) pelas redes sociais. A vítima mora em Buenos Aires, também na Zona da Mata.

O autor foi localizado em uma residência no município de Carpina e levado à delegacia de Buenos Aires para realização dos procedimentos cabíveis. Ele foi autuado por ilícitos penais, injúria e ameaça.

Segundo o delegado responsável pela investigação do caso, Thiago Henrique, a garota desenvolveu transtornos psicológicos por causa das ameaças. A vítima não teve o nome divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A prisão, de acordo com a Polícia Civil, aconteceu na última quarta (26), mas foi divulgada nesta quinta (27).

Ainda de acordo com a corporação, o criminoso não teve o nome divulgado por causa da Lei de Abuso de Autoridade. A pena pode ser de seis meses a dois anos de prisão, mas pode chegar a três anos com agravantes, como crimes contra mulheres.

