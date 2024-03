Homem é preso suspeito de sequestrar e enterrar jovem de 19 anos em Ipojuca

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem, participante de uma organização criminosa que atua em Porto de Galinhas, sob suspeita de envolvimento do assassinato de Pâmela Mirela Rodrigues da Silva, de 19 anos, em abril de 2023. O corpo da jovem foi encontrado enterrado em um cemitério clandestino em Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, em novembro do mesmo ano.

O suspeito já havia sido capturado anteriormente pelo mesmo caso, também em novembro do ano passado. Ele e outro homem foram detidos e indicaram onde o corpo da jovem foi enterrado. Após audiência de custódia, apenas ele foi liberado provisoriamente, ainda em novembro, mas agora foi cumprido outro novo mandado de prisão.

"Ano passado, a moça foi arrebatada por uma facção criminosa, na frente dos seus pais, arrastada para um carro e não foi mais vista. O que foi relatado pelos dois que estão presos agora, eles eram responsáveis por levar a vítima até o local da execução e depois ocultar o cadáver. Eles afirmaram que a vítima foi morta com um tiro na cabeça", afirmou o delegado titular de Porto de Galinhas, Ney Luiz Rodrigues.

Segundo a Polícia, o motivo da execução foi a desconfiança da facção de que Pâmela estaria passando informações para a polícia.

"A jovem namorava um dos líderes da facção criminosa. Ela já havia sido abordada uma vez pela polícia. Pelo que foi relatado, a polícia quase conseguiu, em duas oportunidades, prender membros dessa facção. Com isso, eles começaram a desconfiar que a vítima era a informante e, por isso, planejaram o assassinato", explicou o delegado.



Coletiva da PCPE sobre o caso Pâmela Mirela, ocorrido em 2023, em Ipojuca - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Respondendo por associação criminosa e ocultação de cadáver, o homem novamente detido vai aguardar na prisao pelo julgamento.



Além desses dois, outro homem também já foi detido, mas por outro crime, na Paraíba. Ele é indicado como o ex-namorado de Pâmela e suspeito de ser o mandante do assassinato. Segundo a polícia, ele teria negado participação no crime.



"Nós também identificamos o executor do assassinato. A gente já efetuou o pedido de prisão preventiva e aguardamos os próximos passos", completou Ney Luiz Rodrigues.

