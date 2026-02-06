A- A+

BRASIL Homem é preso por tentar furtar 15 toneladas de ferro da siderúrgica Gerdau em Santa Cruz Acusado trabalhava para empresa prestadora de serviço de coleta de lixo e usou caminhão de entulho para retirar material do pátio da empresa

Carlos Eduardo Alves de Souza Couto, funcionário de uma empresa que presta serviços de coleta de lixo para a siderúrgica Gerdau usou caminhão de entulho para tentar furtar 15 toneladas de ferro do pátio da empresa, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Ele foi preso em flagrante por policiais militares do Batalhão de Santa Cruz (27º BPM), na noite de quinta-feira.

De acordo com o comando da unidade, o material furtado foi encontrado no interior de um caminhão destinado à coleta de entulho. O veículo, no entanto, estava sendo utilizado de forma irregular pelo acusado, que prestava serviço para uma empresa de coleta de lixo e se aproveitou da função para retirar as barras de ferro do pátio da siderúrgica.

O pátio da siderúrgica Gerdau, em Santa Cruz, com as 15 toneladas de aço que seriam furtadas — Foto: Divulgação/ PMRJ

A abordagem ocorreu na Avenida do Canal de São Francisco, após a Polícia Militar ser acionada pelo chefe de segurança da empresa, que desconfiou da movimentação. Uma equipe do 27º BPM interceptou o caminhão e, durante a verificação, localizou imediatamente o material furtado.

Após a constatação do crime, o homem de 30 anos foi detido e encaminhado à 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto.





O material apreendido permaneceu à disposição da empresa, e o caminhão utilizado na ação foi recolhido para os procedimentos cabíveis. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

