A- A+

VIOLÊNCIA Homem é preso por tentativa de feminicídio na Zona Norte do Recife Vítima foi socorrida por vizinhos

Um homem, de 42 anos, foi preso por tentar assassinar a própria companheira, de 29 anos, com golpes de faca, na noite da última segunda-feira (12).

O caso aconteceu no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, de acordo com a Polícia Militar de Pernambuco.

Agentes do 13º Batalhão foram acionados para a ocorrência. Chegando ao local, encontraram o agressor, que foi amarrado por vizinhos e com escoriações pelo corpo.

Já a vítima, foi socorrida e levada para o Hospital da Restauração, com a ajuda de vizinhos e se encontra estável, na unidade de saúde localizada no Derby, centro do Recife.

O homem foi levado à Policlínica Amaury Coutinho, na Campina do Barreto, e foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro. Lá, foi constatado o grave histórico de violência doméstica, sempre contra a mesma vítima.

O que diz a PCPE?

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou, por meio de nota, que, "após a aplicação das medidas administrativas, o autor foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da justiça."

Mortes de mulheres e bebês de até 4 anos estão em alta, diz 'Atlas da Violência'

Segundo os últimos dados do Atlas da Violência, levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apesar da queda geral de homicídios, as mortes de mulheres, bebês e crianças de até 4 anos estão em alta e preocupam pesquisadores por terem um ponto em comum: a violência doméstica.

A cada dia, dez mulheres com diferentes trajetórias de vida são assassinadas no Brasil. Foram 3.903 ocorrências em 2023, o maior patamar desde 2018. Isso é o que aponta o censo. Estima-se que um em cada três casos seja de feminicídio.

Em Pernambuco, os números de mortes por violência de gênero apresentam crescimento, quando observados os dados entre os anos de 2020 e 2023.

Mortes por feminicídio em Pernambuco, entre 2020 e 2023

2020: 223 mortes

2021: 245 mortes

2022: 229 mortes

2023: 333 mortes

Já os homicídios de bebês e crianças de até 4 anos cresceram 15,6% em 2023. O índice chegou a 1,2 caso para cada 100 mil habitantes, maior registro desde 2020, embora se note uma queda de 30% na comparação com 2013.

Conforme os dados, divulgados no último domingo (11), para cada 100 mil habitantes houve 3,5 casos de homicídios de mulheres no período mais recente para o qual há dados. "É preocupante", afirma Manoela Miklos, pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança.

Segundo ela, não há uma única explicação para o aumento - a hipótese de que, para além dos feminicídios, haja mais mulheres engajadas em dinâmicas em condutas criminosas, por exemplo, não é descartada.

A pesquisadora ressalta que, independentemente dessa leitura, o cenário cobra a adoção urgente de políticas públicas focadas em diminuir a violência contra a mulher, em especial nas regiões onde os índices estão mais elevados.

O Estado com a maior taxa de assassinatos de mulheres foi Roraima (10,4 casos por 100 mil habitantes em 2023). Na sequência, estão Amazonas, Bahia e Rondônia, todos com taxa de 5,9. Em contrapartida, tiveram os menores índices São Paulo (1,6), Brasília (2,7) e Santa Catarina (2,8).

"A gente precisa melhorar no desenho, na implementação de serviços públicos para vítimas de violência", diz Manoela.

Veja também