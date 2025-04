Homem é preso por tráfico de drogas em Igarassu

A- A+

Um homem foi preso, na noite da última segunda-feira (21), por tráfico de entorpecentes e corrupção ativa, em Cruz de Rebouças, Igarassu, no Grande Recife. Policiais militares do 26º BPM receberam informações sobre a entrega de uma grande quantidade de drogas no local. Eles obtiveram êxito na captura.

O efetivo visualizou o momento em que um suspeito entregou uma sacola branca para outro. Ao fazer a aproximação, o motoqueiro conseguiu fugir, mas o que recebeu a encomenda foi alcançado.

Em cima de uma mesa, foram apreendidos sete aparelhos celulares sem restrições, sete pedras grandes de crack, que juntas pesam cerca de 700g, três invólucros de maconha, 14 invólucros de cocaína, uma balança de precisão, uma balaclava, giletes e embalagens para entorpecentes.

O envolvido ainda tentou subornar o efetivo, oferecendo R$ 2 mil para ser liberado, proposta recusada de pronto. Ele foi apresentado, juntamente com o material apreendido, na Delegacia de Polícia Civil de Paulista, para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

