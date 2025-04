A- A+

CRIMINALIDADE Homem é preso por tráfico e corrupção, em Campo Grande, Zona Norte do Recife Crime foi denunciado a agentes policiais que faziam ronda no local

Um homem, de idade e nome não relevados, foi preso, na Travessa Pedro Celso, bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. O fato aconteceu na última quinta-feira (24).

Segundo informações da Polícia Militar de Pernambuco, militares do 13º BPM faziam rondas na área, quando foram informados por um popular que o suspeito estava fracionando e embalando drogas no endereço. O efetivo fez a checagem e, do lado de fora da casa, avistou ele em uma mesa de mármore separando pedras de crack.

Em nota, a PMPE explica que "foi dada voz de prisão ao suspeito, que chegou a oferecer R$ 4 mil aos policiais para liberá-lo, proposta rechaçada de imediato".

"No local, foram apreendidos 100 pedras de crack, embalagens plásticas, lâminas para corte de entorpecentes e um celular. Todo o material e o envolvido foram encaminhados para a Central de Plantões da Capital, para onde também foi levada uma mulher que estava na casa no momento da abordagem, essa na condição de testemunha", conclui o comunicado.

Veja também