Preso suspeito de assassinar dono de restaurante na Madalena; crime ocorreu na manhã desta segunda

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou a prisão de um homem suspeito de assassinar o dono de um restaurante na Madalena, Zona Oeste do Recife. O crime aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira (17), no "Costela do Matuto", situado na rua Dr. Arthur Gonçalves. O local estaria fechado no momento do ataque.

Segundo a PCPE, o homem foi autuado por latrocínio (roubo seguido de morte) consumado, latrocínio tentado e associação criminosa.



Segundo testemunhas, era pouco depois das 11h, o restaurante ainda não estava funcionando e o dono do estabelecimento conversava despreocupadamente com um casal amigo, sendo um deles um policial civil.

Nesse momento, três homens armados anunciaram o assalto e, ao revistarem as vítimas, perceberam que o agente estava armado. Durante o assalto, o policial teria reagido e, na troca de tiros, o dono do restaurante acabou atingido e morreu no local.

A Polícia Civil infirmou que segue com as buscas e mais informações serão repassadas em breve.

