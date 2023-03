Homem é preso suspeito de assediar estudantes da UFPE; mulher que amamentava foi filmada

A- A+

Um homem foi preso suspeito de assédio na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife, após registrar imagens de uma mulher amamentando.

A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (28), no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH).

De acordo com uma estudante da UFPE, que não quis se identificar, antes de fotografar a vítima, o suspeito praticou assédio com outras alunas da instituição.

"Ele falou que as meninas estavam em poses eróticas e que ele não poderia segurar seus instintos e estava no direito de assediar elas [...] Meus amigos começaram a gravar. Ele foi para o CFCH, para um seminário de filosofia. Lá, ele gravou uma mãe que estava amamentando", informou.

Estudantes que estavam no campus ficaram revoltados com os casos de assédio e se reuniram em frente ao prédio do CFCH, onde o suspeito estava.

O homem ficou no local até a chegada da Polícia Militar, que algemou o suspeito. Imagens que chegaram ao WhatsApp da Folha de Pernambuco mostram o momento em que ele é preso.





O suspeito foi levado para a Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a UFPE para saber detalhes do caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

