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Violência

Homem é preso suspeito de atear fogo em mulher após ela pintar as unhas de vermelho

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Alex José de Araújo, foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado no âmbito da violência doméstica e familiar

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Homem é preso suspeito de atear fogo em mulher após ela pintar as unhas de vermelhoHomem é preso suspeito de atear fogo em mulher após ela pintar as unhas de vermelho - Foto: Freepik

Um homem foi preso suspeito de atear fogo à companheira porque ela havia pintado as unhas de vermelho. O caso ocorreu na última terça-feira (10) em Bandeirantes, no interior do Paraná.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Alex José de Araújo, foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado no âmbito da violência doméstica e familiar. O Estadão busca contato com a defesa de Alex.

Segundo o relato da vítima aos policiais, Araújo chegou em casa e a agrediu depois de ver que ela havia pintado as unhas de vermelho. Após a agressão, ele jogou acetona no corpo da mulher e ateou fogo. Ela sofreu queimaduras nos dedos, no pescoço e nos seios.

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Em seguida, a vítima foi trancada dentro de casa, mas conseguiu fugir. Ao perceber que a companheira havia escapado, Araújo também fugiu.

O Ministério Público do Paraná pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, que foi autorizada pela Justiça. "O MPPR aguarda a conclusão do inquérito policial para posterior oferecimento de denúncia contra o acusado", informou em nota.

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