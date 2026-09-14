A- A+

tráfico de entorpecentes Recife: homem é preso suspeito de comercializar supermaconha em condomínio residencial na Zona Norte Foram encontrados 2,5 kg de skank, também conhecida como "supermaconha", 1 kg de "flor de maconha", além de 80 papelotes da erva

Um homem foi preso suspeito de comercializar drogas em um condomínio residencial localizado entre os bairros de Dois Unidos e Passarinho, na Zona Norte do Recife.



A prisão aconteceu nesse domingo (13) após policiais militares da Radiopatrulha (BPRP) receberam a denúncia de comércio de drogas no local.



"Após vigilância, a equipe flagrou o suspeito entregando uma sacola no condomínio. Diante do flagrante, os PMs realizaram a abordagem ao indivíduo no imóvel", informou a Polícia Militar de Pernambuco.

Durante as buscas foram encontrados 2,5 kg de skank, também conhecida como "supermaconha", 1 kg de "flor de maconha", além de 80 papelotes da erva, uma balança de precisão e um aparelho celular.



O suspeito de tráfico de entorpecentes foi encaminhado junto com o material apreendido à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

Veja também