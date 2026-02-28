A- A+

RIO DE JANEIRO Homem é preso suspeito de criar "bailes virtuais" no Roblox com apologia ao crime e conteúdo sexual Polícia realizou ação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, visando coibir atos ilícitos na plataforma, que é utilizada diariamente por milhares de crianças e adolescentes

Um homem foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado (28), suspeito de criar "bailes virtuais" no Roblox, plataforma de jogos muito usada por crianças e adolescentes.



Os conteúdos tinham apologia aos crimes de tráfico, homicídio e prostituição, além de conteúdo sexual. A ação faz parte da "Operação Fim de Jogo", da Polícia Civil do Rio.

De acordo com a investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), as salas criadas no Roblox permitiam simulações que envolviam drogas, bebidas alcoólicas, uso de armas e outras ações criminosas.

Além do homem preso, a polícia também fizeram busca e apreensão em endereços de outros dois investigados. Segundo a polícia, o material encontrado será alvo de perícia.





"A Polícia Civil alerta que a internet não é um meio seguro para que crianças e adolescentes acessem sem supervisão. Os pais devem ficar atentos às pessoas com quem os filhos se relacionam, às conversas e aos ambientes que frequentam. Caso haja suspeita de qualquer conteúdo criminoso ou risco ao menor, procurem uma delegacia, para que o caso seja investigado", disse a assessoria de comunicação da polícia civil.

O que é o Roblox?

O Roblox é uma das plataformas mais populares entre crianças e adolescentes. Por lá, são acessados milhares de jogos criados pelos próprios usuários. Em cada deles, é possível interagir por meio de avatares.

De acordo com a própria Roblox, aproximadamente 144 milhões de usuários entram diariamente na plataforma, sendo que 50 milhões desses têm menos de 13 anos. Já 57 milhões têm entre 13 e 17 anos.

