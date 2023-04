A- A+

Região Metropolitana do Recife Preso suspeito de esquartejar um homem; pernas foram achadas em caçamba de lixo em Jaboatão Os membros de um homem de identidade não informada foram encontrados no último dia 16 de março

Um homem foi preso suspeito de esquartejar um corpo de um homem e jogar as duas pernas da vítima em uma caçamba de lixo no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Os membros do homem, cuja identidade não foi informada, foram encontrados no último dia 16 de março.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito preso chegou a ser ouvido no dia 5 de abril pelo delegado Fábio Lacerda. Na mesma data, um mandado de prisão foi expedido contra ele.

Depois de cinco dias de diligências em busca do suspeito, ele foi preso nesse domingo (9), no bairro de Cavaleiro, também em Jaboatão, e foi encaminhado para a 13ª Delegacia de Homicídio da cidade.



Ainda segundo a PCPE, as investigações seguem com o objetivo de identificar o que provocou o crime e localizar os demais restos mortais da vítima.

