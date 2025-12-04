A- A+

Rio de Janeiro Homem é preso suspeito de estrangular mulher até a morte e jogar corpo em rio Adriano Fernandes Castro mentiu em depoimento mas acabou confessando crime, diz Polícia Civil

Um homem foi preso por policiais civis, nesta quinta-feira, suspeito de estrangular uma mulher até a morte e jogar o corpo no Rio Acari, na Zona Norte do Rio. Adriano Fernandes Castro, de 41 anos, mentiu em depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) mas acabou confessando o assassinato de Flávia Ferreira Dornelles, de 38, afirma a Polícia Civil. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça por homicídio qualificado.

Flávia havia desaparecido por volta das 17h30 de 29 de novembro, após sair a casa da idosa que cuidava, no bairro da Tijuca, na Zona Norte da capital. Câmeras de vigilância mostraram que ela parecia aguardar uma pessoa na calçada em frente ao prédio onde trabalhava. Após quatro minutos de espera, um Voyage prata apareceu no local. A vítima Flávia entrou no lado do carona. A partir deste momento ela nunca mais foi vista.

Sem conseguir falar com a esposa, o viúvo de Flávia registrou o desaparecimento dela na noite de 30 de novembro. A polícia começou a investigação e descobriu que o dono do Voyage era Adriano. A DDPA localizou também a ocorrência da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) do encontro do corpo de Flávia no Rio Acari.

Adriano foi, então, intimado para prestar depoimento. Após ele confessar o crime, a polícia descobriu que o assassinato de Flávia aconteceu num estabelecimento comercial no Sampaio, na Zona Norte carioca. Depois, o corpo foi colocado no Voyage e lançado no rio. A motivação do crime não foi esclarecida pela polícia.

