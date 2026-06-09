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Agreste Homem é preso suspeito de estuprar criança de 7 anos em Caruaru Mandado foi cumprido por equipes da 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru

Um homem de 43 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de 7 anos em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A prisão aconteceu nessa segunda-feira (8).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o crime ocorreu em 31 de maio deste ano, e contra o homem, que não teve o nome divulgado, foi emitido um mandado de prisão por estupro de vulnerável.

A ordem foi cumprida por equipes da 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru, que foram até Ribeirão, na Zona da Mata Sul, onde o homem estava.

Após a prisão e realização dos procedimentos cabíveis, o suspeito ficou à disposição da Justiça. Nesta terça-feira (9), passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida.

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