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PRISÃO Homem é preso suspeito de estuprar e manter companheira e filha em cárcere privado em Olinda Caso aconteceu no bairro de Jatobá, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR)

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar a companheira, de 37 anos, e a filha, de 17. O caso aconteceu no bairro de Jatobá, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa quinta-feira (28).

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou ainda que o homem responde pelos crimes de ameaça e cárcere privado, ou seja, manteve as duas vítimas presas contra a sua vontade, "no âmbito da violência doméstica/familiar".

"Na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", informou a corporação.

Como os nomes dos envolvidos não foi repassado, não foi possível atestar o estado de saúde das vítimas. A prisão foi conduzida pela 07ª Delegacia Seccional de Olinda.



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