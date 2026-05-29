Sex, 29 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRISÃO

Homem é preso suspeito de estuprar e manter companheira e filha em cárcere privado em Olinda

Caso aconteceu no bairro de Jatobá, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR)

Reportar Erro
Polícia Civil de Pernambuco investiga o casoPolícia Civil de Pernambuco investiga o caso - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar a companheira, de 37 anos, e a filha, de 17. O caso aconteceu no bairro de Jatobá, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa quinta-feira (28).

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou ainda que o homem responde pelos crimes de ameaça e cárcere privado, ou seja, manteve as duas vítimas presas contra a sua vontade, "no âmbito da violência doméstica/familiar".

Leia também

• Corrida das Pontes do Recife chega à 21ª edição neste domingo (31) com retorno da Ponte Giratória

• Presos suspeitos de tentar controlar bairros do Recife pela exploração de serviços de internet

"Na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", informou a corporação.

Como os nomes dos envolvidos não foi repassado, não foi possível atestar o estado de saúde das vítimas. A prisão foi conduzida pela 07ª Delegacia Seccional de Olinda.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter