A- A+

Recife Homem é preso suspeito de integrar esquema criminoso com falso fiscal da Prefeitura do Recife O suspeito inventava irregularidades e ameaçava embargar a construção de um imóvel

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de integrar um esquema criminoso com um falso fiscal da Prefeitura do Recife que aplicava golpes na capital pernambucana.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito, que não teve o nome divulgado, inventava irregularidades e ameaçava embargar a construção de um imóvel em obras no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife.

"A vítima era sempre importunada por dois suspeitos, um deles era o motorista do carro e o outro usava uma farda da prefeitura. O preso foi o motorista. A polícia ainda não sabe se outro é um servidor público ou se usava a farda para parecer ser um servidor", informou o delegado Ernesto Novaes.

Após intimidar o dono da residência em construção, o criminoso pediu dinheiro em troca da liberação da obra no local e da não aplicação de uma suposta multa. De acordo com a PCPE, a vítima, acreditando que estava regularizando a obra, chegou a enviar R$ 3.500 via Pix para a conta do falso fiscal.

O suspeito foi preso em flagrante no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, no último dia 17 de março, no momento em que receberia um novo pagamento de R$ 900.

A polícia interceptou a entrega do envelope com o valor e prendeu em flagrante o autuado, que já possui condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Ele é motorista de aplicativo e confessou que era contratado por um indivíduo que se apresentava com fardamento da prefeitura e o convenceu a receber valores em seu próprio nome.

Segundo o suspeito, ele sacava o dinheiro e repassava para esse segundo homem, ainda não identificado, ganhando uma pequena comissão em dinheiro.



O esquema descoberto revelou que o caso não foi pontual e que a quadrilha agiu em outros pontos da cidade, fazendo outras vítimas. Agora, a polícia investiga outros possíveis envolvidos no crime:

"Sabemos que existe esse caso, fruto proprietário não sabia que o autuado também se deslocava para aplicar golpes".

O homem passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife.

Veja também

Finanças Caixa registra lucro de R$ 9,2 bilhões em 2022