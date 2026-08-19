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Agreste

Homem é preso em flagrante suspeito de matar a mãe, de 70 anos, em Gravatá

Corpo foi encontrado na residência da vítima

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Viaturas encaminharam o suspeito à 62ª Delegacia de Gravatá, onde o homem foi autuado por homicídio consumadoViaturas encaminharam o suspeito à 62ª Delegacia de Gravatá, onde o homem foi autuado por homicídio consumado - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a própria mãe, uma idosa de 70 anos, na cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

O crime aconteceu nessa terça-feira (18). A Polícia Civil de Pernambuco informou que o corpo foi encontrado na residência da vítima.

"Segundo relatos, o acusado teria assassinado a sua genitora", destacou a corporação, que não detalhou as circunstâncias do crime.

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A Polícia Militar de Pernambuco também foi acionada e isolou o local até a chegada dos órgãos competentes.

Viaturas encaminharam o suspeito à 62ª Delegacia de Gravatá, onde o homem foi autuado por homicídio consumado.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime.

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