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Agreste Caetés: homem é preso suspeito de matar mãe idosa com golpe de arma branca Caso aconteceu nessa terça-feira (22), em uma residência na zona rural da cidade

Um homem foi preso suspeito de matar a própria mãe, uma idosa de 82 anos, com golpes de arma branca na cidade de Caetés, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu nessa terça-feira (22), em uma residência na zona rural da cidade.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito, de 56 anos, foi localizado e preso em flagrante com a arma do crime.

A ocorrência de homicídio consumado foi registrada por meio da Delegacia de Caetés, para onde o suspeito foi levado, ficando à disposição da Justiça.

Detalhes sobre a motivação e circunstância do crime não foram informados, mas serão investigados pela corporação.



O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru, no Agreste.

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