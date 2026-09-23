Caetés: homem é preso suspeito de matar mãe idosa com golpe de arma branca
Caso aconteceu nessa terça-feira (22), em uma residência na zona rural da cidade
Um homem foi preso suspeito de matar a própria mãe, uma idosa de 82 anos, com golpes de arma branca na cidade de Caetés, no Agreste de Pernambuco.
O caso aconteceu nessa terça-feira (22), em uma residência na zona rural da cidade.
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito, de 56 anos, foi localizado e preso em flagrante com a arma do crime.
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A ocorrência de homicídio consumado foi registrada por meio da Delegacia de Caetés, para onde o suspeito foi levado, ficando à disposição da Justiça.
Detalhes sobre a motivação e circunstância do crime não foram informados, mas serão investigados pela corporação.
O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru, no Agreste.