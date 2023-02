A- A+

Homem é preso suspeito de matar esposa e os dois filhos no Rio de Janeiro Assassinatos ocorreram na madrugada desta sexta-feira (16). Delegacia de Homicídios da Capital investiga as três mortes

Uma mulher e duas crianças, entre elas um bebê de 11 meses, foram encontradas mortas no apartamento onde moravam no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O marido, Alexander da Silva, de 49 anos, foi preso pelo crime ao voltar ao condomínio onde a família morava na manhã desta sexta-feira (16).



Ele teria sido agredido e amarrado por vizinhos, que o detiveram e chamaram policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). Os corpos foram encontrados na madrugada. Duas das vítimas, a mulher e uma menina de 12 anos, tinham marcas de tiro. Ainda não se sabe o que motivou os homicídios.

As vítimas são Andréa Cabral Pinheiro, de 27 anos, seu filho Matheus Alexander Cabral Pinheiro da Silva, de 11 meses, e sua enteada Maria Eduarda Fernandes Affonso da Silva, de 12 anos.



João Galindo, de 26 anos, vizinho das vítimas, conta que muitos moradores estranhavam o comportamento do suspeito pelo crime, mas que nunca imaginavam que seria capaz de matar a família.

"Ele tinha um comportamento estranho, muitos tinham um pé atrás com ele. Nada que nos levasse a imaginar algo como isso. Ele estava sempre olhando feio para todo mundo e tinha, num geral, um jeito estranho", afirma o rapaz, que mora no local há 15 anos.

Alexander, segundo relato do jovem, foi piscineiro do condomínio até conhecer a ex-esposa, mãe da filha mais velha do preso, Maria, de 10.

"Ele trabalhava como piscineiro até conhecer e se relacionar com a ex-esposa. Depois, passou a morar com ela e tiveram a menina. A ex-esposa morreu pouco depois, de câncer, e ele ficou com o apartamento.

Maria Eduarda era muito querida por moradores do condomínio e tinha hábito de brincar com outras crianças.

"Ela era muito querida. Todos sabiam a história dela, que tinha perdido a mãe. Algumas mães de amigos dela aqui do condomínio estão arrasadas, sem acreditar", explica João.

Segundo a Polícia Militar, um homem afirmou que tentou contato com a irmã Andreia ao longo de toda a quinta-feira, sem sucesso. Ele, então, foi para a 42ª DP (Recreio), onde, após comunicar o fato, foi orientado a acionar um chaveiro para entrar no apartamento onde ela morava.

Violência no estado: Rio tem homicídios e roubos de veículo em queda, mas aumento nas mortes em confronto e nos golpes

Após entrar no local, Andrea e Maria foram encontradas com marcas de tiro. As duas estavam na mesma cama. Já o bebê Matheus estava morto em seu berço, sem sinais de que tenha sido baleado.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Acionada, a polícia ouviu testemunhas no local e imagens de câmeras de segurança foram pegas para serem analisadas.

Veja a nota da PM

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na manhã desta sexta-feira (17/02), policiais militares do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) prenderam um homem suspeito de envolvimento em um triplo homicídio ocorrido no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

O indivíduo suspeito foi localizado e preso por policiais militares do 31ºBPM a partir de denúncias recebidas indicando o paradeiro dele no condomínio.

Na noite de quinta-feira (16/02), equipe policial do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para verificar ocorrência, tendo o solicitante relatado que que não conseguia estabelecer contato com uma familiar. A equipe policial acompanhou o solicitante ao endereço no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

No local, três pessoas foram encontradas em óbito, sendo duas vítimas com menos de 18 anos de idade. Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital."

