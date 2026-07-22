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Crime Homem é preso suspeito de matar a pauladas pessoa em situação de rua em Boa Viagem Crime ocorreu no último sábado (18) e o acusado foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel)

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), localizado no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, realizou na última terça-feira (21) a prisão em flagrante de Emanuel Alandson Clementino da Silva, de 31 anos, suspeito de matar a pauladas um homem em situação de rua, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Entenda

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no último sábado, enquanto a vítima, que não teve nome e idade divulgados, dormia em uma área próxima de uma lanchonete, perto do viaduto e da passarela de acesso ao Aeroporto Internacional do Recife. Uma câmera de segurança registrou o momento que mostra o homem espancando uma pessoa em situação de rua com um barrote.

O autor do crime foi preso enquanto estava numa fila para receber doação de refeição de uma igreja. Segundo a Polícia Civil, o homem prestou depoimento na DHPP antes de ser levado para audiência de custódia, realizada nesta quarta-feira (22), no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano.

Na investigação, a Polícia Civil indicou que também obteve imagens de outras câmeras de monitoramento que ajudaram na identificação do criminoso, que estava com uma bermuda e um boné semelhantes ao que usou no dia do crime.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou, por meio de nota, que Emanuel teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, sendo encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel).

Pesquisa

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), foram registradas mais de seis mil mortes de pessoas em situação de rua no Brasil em 2024. A taxa de mortalidade é mais de 300% superior à registrada pela população em geral.

Segundo os pesquisadores, entre os principais fatores associados à elevada mortalidade dessa população estão a violência física e psicológica, o estigma e a discriminação, as barreiras de acesso aos serviços de saúde, a ausência de direitos sociais, além de infecções, intoxicações e do uso problemático de álcool e outras drogas.

Considerando casos de agressão no geral, o Brasil registrou, entre os anos de 2014 e 2023, 150 mil episódios de violência contra a população em situação de rua. Os números são do estudo “A Cartografia Invisível: 10 anos de Violência contra a População em Situação de Rua”.

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