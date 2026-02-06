A- A+

Violência Preso suspeito de participar da morte de casal na Mata Norte; sobrinho seria mentor e está foragido Em 11 de janeiro, o corpo de um homem foi localizado carbonizado em um carro incendiado na cidade de Tracunhaém

Um homem foi preso suspeito de participação na morte de um casal executado em janeiro deste ano na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



A informação foi divulgada nessa quinta-feira (5), data em que foi realizada a Operação Heres. A ação policial foi deflagrada para apurar o crime, que teria contado com a mentoria e execução do sobrinho de umas das vítimas fatais, que continua foragido.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, em 11 de janeiro, o corpo de um homem foi localizado carbonizado em um carro incendiado na cidade de Tracunhaém.

No mesmo dia, a esposa desse homem também foi encontrada morta no município de Itambé, em uma área de plantação.



"Descobrimos que o autor do crime, o executor e mentor intelectual seria o sobrinho deste senhor encontrado carbonizado em Tracunhaém. A motivação criminosa seria uma suposta dívida que o tio teria com o sobrinho", afirmou o delegado Felipe Pinheiro.



A Polícia Civil informou que ação teria sido premeditada e organizada pelo familiar.



Na ocasião, o sobrinho estava na companhia desse comparsa preso, que teria ajudado a executar e a incendiar o veículo onde o tio do criminoso estava.



Já mulher foi levada de Tracunhaém para Itambé. No trajeto, foi obrigada a realizar transferências via Pix e morta após o envio dos valores.

"A polícia está tratando o crime como duplo latrocínio e extorsão qualificada pela restrição da liberdade", informou o delegado Felipe Pinheiro.



Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão.

A ação teve como objetivo o avanço das apurações, a coleta de elementos probatórios e a responsabilização dos autores.

