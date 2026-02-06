Sex, 06 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Violência

Preso suspeito de participar da morte de casal na Mata Norte; sobrinho seria mentor e está foragido

Em 11 de janeiro, o corpo de um homem foi localizado carbonizado em um carro incendiado na cidade de Tracunhaém

Reportar Erro
Suspeito foragido seria o sobrinho do homem encontrado carbonizado em TracunhaémSuspeito foragido seria o sobrinho do homem encontrado carbonizado em Tracunhaém - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem foi preso suspeito de participação na morte de um casal executado em janeiro deste ano na Zona da Mata Norte de Pernambuco

A informação foi divulgada nessa quinta-feira (5), data em que foi realizada a Operação Heres. A ação policial foi deflagrada para apurar o crime, que teria contado com a mentoria e execução do sobrinho de umas das vítimas fatais, que continua foragido.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, em 11 de janeiro, o corpo de um homem foi localizado carbonizado em um carro incendiado na cidade de Tracunhaém.

No mesmo dia, a esposa desse homem também foi encontrada morta no município de Itambé, em uma área de plantação.

"Descobrimos que o autor do crime, o executor e mentor intelectual seria o sobrinho deste senhor encontrado carbonizado em Tracunhaém. A motivação criminosa seria uma suposta dívida que o tio teria com o sobrinho", afirmou o delegado Felipe Pinheiro.

A Polícia Civil informou que ação teria sido premeditada e organizada pelo familiar.
 

Leia também

• RMR amanhece com chuva nesta sexta (6); Recife teve maior acumulado

• Programa Novos Caminhos promove qualificação de jovens em situação de acolhimento no Recife

• PrPEpara a Prevenção!: Recife oferta serviços contra ISTs em unidades de saúde; confira locais

Na ocasião, o sobrinho estava na companhia desse comparsa preso, que teria ajudado a executar e a incendiar o veículo onde o tio do criminoso estava.

Já mulher foi levada de Tracunhaém para Itambé. No trajeto, foi obrigada a realizar transferências via Pix e morta após o envio dos valores.

"A polícia está tratando o crime como duplo latrocínio e extorsão qualificada pela restrição da liberdade", informou o delegado Felipe Pinheiro.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão.

A ação teve como objetivo o avanço das apurações, a coleta de elementos probatórios e a responsabilização dos autores.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter