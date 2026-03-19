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Recife Homem é preso suspeito de praticar mais de 30 assaltos a ônibus na RMR; ação durava até 15 segundos Jack, como é conhecido o suspeito de 22 anos, era rápido nas ações e roubava a renda dos coletivos

Um homem foi preso, suspeito de cometer mais de 30 assaltos a ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo as investigações, ele chegou a cometer dez roubos em quatro dias e é considerado de alta periculosidade.



Jack, como é conhecido o suspeito de 22 anos, era ágil nas ações. Segundo o delegado Rafael Duarte, os assaltos duravam entre 10 e 15 segundos. O principal objetivo era levar a renda dos coletivos e causar prejuízo às empresas de transporte público.



"Ele tinha tanta experiência nisso que a ação criminosa de pular, abordar e levar os valores durava em média só 10 a 15 segundos. Tem momento em que ele não chega nem a mostrar a arma, só simula, porque se sentia tão seguro e via que estava funcionando", destacou o delegado.



A prisão aconteceu na terça-feira (17), no bairro da Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife, após investigação realizada por grupos de delegacias seccionais que abriram vários inquéritos contra o homem por roubos a coletivos.

"O indivíduo já vinha sendo monitorado por todos esses grupos de delegacias e terminou que, com a emissão do mandado de prisão preventiva em desfavor dele, a gente conseguiu recolhê-lo", informou o delegado Rafael Duarte.

Delegado Rafael Duarte detalhou a prisão | Foto: PCPE/Divulgação

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito se sentia à vontade para praticar os crimes e não tinha preferência por linha, região ou horário.



"Estamos acompanhando mais de 30 ações de roubos a coletivos em que ele se sentia seguro para interceptar e roubar a renda das empresas. Estava fazendo sem controle nenhum", ressaltou o delegado.



As investigações apontam que o homem usava arma branca para abordar o motorista e levar a renda. "A gente só tem um registro dele levando bens de passageiros. O alvo era sempre a empresa de ônibus, que é o que ele sentia mais facilidade em obter o produto crime".



O suspeito, que também é investigado por tráfico de drogas, roubos, furtos e porte ilegal de arma branca, foi encaminhado ao Cotel, em Abreu e Lima, na RMR.

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