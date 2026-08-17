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violência doméstica Homem é preso suspeito de tentar afogar companheira na Praia do Quartel, em Olinda Vítima foi encontrada desacordada e recebeu atendimento dos Bombeiros

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de tentar afogar a companheira na Praia do Quartel, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desse domingo (16).



A Polícia Militar do estado informou que o homem chegou a ser agredido por populares que presenciaram a ação.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (BMPE), a vítima, de 49 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrada desacordada e recebeu atendimento da equipe.



Foi realizada uma avaliação para verificar possíveis sinais de afogamento ou ferimentos na mulher.



"Após recuperar a consciência e não apresentar lesões aparentes, ela foi orientada e encaminhada à UPA de Tabajara", afirmou o Corpo de Bombeiros.



O atual estado de saúde da vítima não foi divulgado.



Em vídeo divulgado nas redes sociais - no momento em que a mulher é atendida pelos Bombeiros - é possível ouvi-la dizer: "Ele quer matar eu e o meu filho".



Populares acionaram a PM, por meio do 1º BPM, que deslocou uma equipe ao local "para conter um homem suspeito de agredir a companheira".

"O suspeito também precisou ser conduzido a uma unidade de saúde, após ser agredido por populares que presenciaram a ocorrência. O efetivo interveio para controlar a situação e, após os atendimentos necessários, encaminhou o homem à Delegacia da Mulher", ressaltou a PM.



Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que a autuou o homem em flagrante pelos crimes de injúria e vias de fato, no contexto de violência doméstica, por meio da 15ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Olinda.



"Após a realização dos procedimentos legais, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça", afirmou a PCPE.



Canais de denúncia de violência contra a mulher

No estado, a Ouvidoria da Mulher de Pernambuco recebe denúncias pelo telefone gratuito 0800 281 8187 ou atendimento virtual.

Em âmbito nacional, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, como canal para receber e encaminhar denúncias de violência contra as mulheres aos órgãos competentes.

O serviço é gratuito e também oferece orientação sobre direitos e serviços da rede de atendimento. Confira outros contatos:

Polícia Militar: Disque 190 (quando o crime está acontecendo)

Disque Denúncia: (81) 3421 9595 (para outras situações)

Disque Denúncia do MPPE: 0800 2819455 (de segunda a sexta- feira, das 12h às 18h)

Delegacias Especializadas da Mulher:

Recife

1ª Delegacia de Polícia da Mulher – Recife – 24h

Praça do Campo Santo, s/n - Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184-3352 / 3184-3354

Jaboatão dos Guararapes

2ª Delegacia de Polícia da Mulher - Jaboatão dos Guararapes – 24h

Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184-3444 / 3184-3445

Petrolina

3ª Delegacia de Polícia da Mulher – Petrolina – 24h

Avenida das Nações, 220, Centro

Telefone: (87) 3866-6628 / (87) 3866-6629

Caruaru

4ª Delegacia Especializada da Mulher - 24h

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106

Paulista

5ª Delegacia de Polícia da Mulher - Paulista - 24h

Praça Frederico Lundgren, s/n – Centro. (complexo policial)

(81) 3184-7072 / 3184-7074

Surubim

7ª Delegacia de Polícia da Mulher - Surubim

R. Santos Dumont, 242 - Cabaceira

Telefone: (81) 3624-1983

Goiana

8ª Delegacia de Polícia da Mulher - Goiana

Rua Duque de Caxias, 661, Centro.

Telefone: (81) 3626-8509 / (81)3626-8510

Garanhuns

9ª Delegacia de Polícia da Mulher - Garanhuns

Avenida Frei Caneca, nº 460 – Centro.

Telefone: (87) 3761-8507 / (87) 3761-8510

Vitória de Santo Antão

10ª Delegacia de Polícia da Mulher – Vitória de Santo Antão

Av. Henrique de Holanda, nº 1333 – Redenção.

Telefone: (81) 3526-8789



Salgueiro

11ª Delegacia de Polícia da Mulher – Salgueiro

Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, Bairro Nossa Senhora das Graças, Salgueiro –PE.

Telefone: (87) 98877-2209

Afogados da Ingazeira

13ª Delegacia de Polícia da Mulher – Afogados da Ingazeira

Rua Valdevino Praxedes, s/n, Manoela Valadares.

Telefone: (87) 3838-8782

Cabo de Santo Agostinho

14ª Delegacia de Policia da Mulher - 24h

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413



Olinda

15ª Delegacia Especializada da Mulher - PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

Palmares

16ª Delegacia de Polícia da Mulher - Palmares

Avenida Capitão Pedro Ivo, 590, Centro, Palmares

Arcoverde

17ª Delegacia de Polícia da Mulher - Arcoverde

Rua Augusto Cavalcante, nº 276, Bairro Centro, Arcoverde-PE.

Telefone: (87) 98877-2210

Instituto Médico Legal

Rua do Pombal, nº 455. Santo Amaro. Recife. Fone: (81) 3222.5814

Centro de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Sexista:

Recife

Centro de Referência Clarice Lispector

Rua Bernardo Guimarães, nº 470. Boa Vista. Fone: (81) 3232.5370/0800.2810107

Jaboatão

Centro de Referência Maristela Justus

Rua Travessa São João, nº 64. Massaranduba. Fone: (81) 3468.2485

Olinda

Centro de Referência Márcia Dangremon

Rua Maria Ramos, nº 131. Bairro Novo. Fone: (81) 3429.2707/0800.2812008.

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