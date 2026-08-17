Homem é preso suspeito de tentar afogar companheira na Praia do Quartel, em Olinda
Vítima foi encontrada desacordada e recebeu atendimento dos Bombeiros
Um homem de 42 anos foi preso suspeito de tentar afogar a companheira na Praia do Quartel, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desse domingo (16).
A Polícia Militar do estado informou que o homem chegou a ser agredido por populares que presenciaram a ação.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (BMPE), a vítima, de 49 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrada desacordada e recebeu atendimento da equipe.
Foi realizada uma avaliação para verificar possíveis sinais de afogamento ou ferimentos na mulher.
"Após recuperar a consciência e não apresentar lesões aparentes, ela foi orientada e encaminhada à UPA de Tabajara", afirmou o Corpo de Bombeiros.
O atual estado de saúde da vítima não foi divulgado.
Em vídeo divulgado nas redes sociais - no momento em que a mulher é atendida pelos Bombeiros - é possível ouvi-la dizer: "Ele quer matar eu e o meu filho".
Populares acionaram a PM, por meio do 1º BPM, que deslocou uma equipe ao local "para conter um homem suspeito de agredir a companheira".
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"O suspeito também precisou ser conduzido a uma unidade de saúde, após ser agredido por populares que presenciaram a ocorrência. O efetivo interveio para controlar a situação e, após os atendimentos necessários, encaminhou o homem à Delegacia da Mulher", ressaltou a PM.
Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que a autuou o homem em flagrante pelos crimes de injúria e vias de fato, no contexto de violência doméstica, por meio da 15ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Olinda.
"Após a realização dos procedimentos legais, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça", afirmou a PCPE.
Canais de denúncia de violência contra a mulher
No estado, a Ouvidoria da Mulher de Pernambuco recebe denúncias pelo telefone gratuito 0800 281 8187 ou atendimento virtual.
Em âmbito nacional, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, como canal para receber e encaminhar denúncias de violência contra as mulheres aos órgãos competentes.
O serviço é gratuito e também oferece orientação sobre direitos e serviços da rede de atendimento. Confira outros contatos:
Polícia Militar: Disque 190 (quando o crime está acontecendo)
Disque Denúncia: (81) 3421 9595 (para outras situações)
Disque Denúncia do MPPE: 0800 2819455 (de segunda a sexta- feira, das 12h às 18h)
Delegacias Especializadas da Mulher:
Recife
1ª Delegacia de Polícia da Mulher – Recife – 24h
Praça do Campo Santo, s/n - Santo Amaro.
Telefone: (81) 3184-3352 / 3184-3354
Jaboatão dos Guararapes
2ª Delegacia de Polícia da Mulher - Jaboatão dos Guararapes – 24h
Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.
Telefone: (81) 3184-3444 / 3184-3445
Petrolina
3ª Delegacia de Polícia da Mulher – Petrolina – 24h
Avenida das Nações, 220, Centro
Telefone: (87) 3866-6628 / (87) 3866-6629
Caruaru
4ª Delegacia Especializada da Mulher - 24h
Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.
Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106
Paulista
5ª Delegacia de Polícia da Mulher - Paulista - 24h
Praça Frederico Lundgren, s/n – Centro. (complexo policial)
(81) 3184-7072 / 3184-7074
Surubim
7ª Delegacia de Polícia da Mulher - Surubim
R. Santos Dumont, 242 - Cabaceira
Telefone: (81) 3624-1983
Goiana
8ª Delegacia de Polícia da Mulher - Goiana
Rua Duque de Caxias, 661, Centro.
Telefone: (81) 3626-8509 / (81)3626-8510
Garanhuns
9ª Delegacia de Polícia da Mulher - Garanhuns
Avenida Frei Caneca, nº 460 – Centro.
Telefone: (87) 3761-8507 / (87) 3761-8510
Vitória de Santo Antão
10ª Delegacia de Polícia da Mulher – Vitória de Santo Antão
Av. Henrique de Holanda, nº 1333 – Redenção.
Telefone: (81) 3526-8789
Salgueiro
11ª Delegacia de Polícia da Mulher – Salgueiro
Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, Bairro Nossa Senhora das Graças, Salgueiro –PE.
Telefone: (87) 98877-2209
Afogados da Ingazeira
13ª Delegacia de Polícia da Mulher – Afogados da Ingazeira
Rua Valdevino Praxedes, s/n, Manoela Valadares.
Telefone: (87) 3838-8782
Cabo de Santo Agostinho
14ª Delegacia de Policia da Mulher - 24h
Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.
Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413
Olinda
15ª Delegacia Especializada da Mulher - PLANTÃO 24H
Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.
Telefone: (81) 98663.6677
Palmares
16ª Delegacia de Polícia da Mulher - Palmares
Avenida Capitão Pedro Ivo, 590, Centro, Palmares
Arcoverde
17ª Delegacia de Polícia da Mulher - Arcoverde
Rua Augusto Cavalcante, nº 276, Bairro Centro, Arcoverde-PE.
Telefone: (87) 98877-2210
Instituto Médico Legal
Rua do Pombal, nº 455. Santo Amaro. Recife. Fone: (81) 3222.5814
Centro de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Sexista:
Recife
Centro de Referência Clarice Lispector
Rua Bernardo Guimarães, nº 470. Boa Vista. Fone: (81) 3232.5370/0800.2810107
Jaboatão
Centro de Referência Maristela Justus
Rua Travessa São João, nº 64. Massaranduba. Fone: (81) 3468.2485
Olinda
Centro de Referência Márcia Dangremon
Rua Maria Ramos, nº 131. Bairro Novo. Fone: (81) 3429.2707/0800.2812008.