Homem é preso suspeito de tentar matar a própria filha ao arrastá-la com carro em movimento

A- A+

Um homem foi preso na última quarta-feira, 3, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, suspeito de tentar matar a própria filha. Conforme as investigações, ele teria acelerado o carro enquanto ela tentava entrar, arrastando-a pela rua.



O caso aconteceu na cidade de Itaguaí (RJ), em outubro do ano passado. O homem, detido por tentativa de homicídio, não foi identificado. Por esse motivo, não foi possível localizar a sua defesa.



Com 32 anos na época, a vítima tentou conversar com o pai, que estava dentro do carro. Ela se aproximou do automóvel e, quando segurou na maçaneta para entrar no veículo, o homem deu a partida.





De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi arrastada por "várias ruas" e por "vários quilômetros", enquanto gritava por socorro. O pai fugiu sem prestar ajuda. A Polícia Civil não deu detalhes dos motivos que levaram o homem e cometer o crime nem como a mulher ficou presa no automóvel.



Imagens de câmera de monitoramento mostram o carro virando uma esquina com a mulher já presa - ela corre enquanto tenta acompanhar a velocidade do veículo. Após alguns segundos, ela cai no chão e o carro segue o percurso. A vítima fica por alguns segundos no chão e testemunhas aparecem para ajudá-la.



Depois do crime, a mulher procurou a delegacia para prestar queixa. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 50° DP (Itaguaí). Segundo os agentes, havia a suspeita de que o homem teria se escondido na comunidade do Bateau Mouche, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.



Com um mandado de prisão em aberto, ele foi localizado e preso de forma preventiva na última quarta, durante um torneio de futebol amador. Ele teria tentado correr ao perceber a presença dos policiais, mais foi rapidamente contido.



"Os agentes realizaram um intenso trabalho de monitoramento e conseguiram localizar o homem em uma competição esportiva. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por tentava de homicídio", informou a Polícia Civil, em nota.



Atropelamento em SP

No último sábado, 29 de novembro, Tainara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada na saída de um bar na região da Vila Maria, zona norte de São Paulo, ficou presa embaixo do veículo e foi arrastada por cerca de um quilômetro, incluindo um trecho da Marginal Tietê, onde ela se desprendeu do automóvel.



Socorrida em estado gravíssimo por testemunhas, Tainara precisou passar por cirurgia e teve as duas pernas amputadas abaixo da linha do joelho. Mãe de dois filhos, ela segue internada na UTI do Hospital Municipal Vereador José Storopolli e o seu estado de saúde é considerado grave.



De acordo com os advogados da vítima, o suspeito de cometer o crime, Douglas Alves da Silva, teria agido por ciúmes e se irritado porque Tainara estaria acompanhada de outro homem no bar. A defesa de Douglas afirma que seu cliente não conhecia Tainara e que o atropelamento foi acidental, visto que o suspeito tinha a intenção de atropelar o homem que acompanhava a vítima.

Veja também