Um homem foi preso suspeito de tentar sequestrar uma criança de 5 anos na cidade de Ipubi, no Sertão de Pernambuco. O autor portava preservativos, lubrificante e uma faca.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, a prisão aconteceu nessa terça-feira (10). A tentativa de sequestro ocorreu na Rua São Luiz, no centro do município. "O suspeito teria abordado a criança e a convencido a acompanhá-lo", informou a corporação.



Ainda de acordo com a PM, a ação foi interrompida quando uma mulher percebeu a situação suspeita e começou a gritar, momento em que o homem soltou a criança e fugiu do local.

Após diligências realizadas pelas equipes, o suspeito foi identificado e localizado. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma branca, 27 preservativos e um lubrificante íntimo.



O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

