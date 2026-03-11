Qua, 11 de Março

Ipubi

Homem é preso suspeito de tentar sequestrar criança de 5 anos no Sertão; PCPE encontra preservativos

Prisão aconteceu nessa terça-feira (10)

Policiais encontraram uma arma branca, 27 preservativos e um lubrificante íntimoPoliciais encontraram uma arma branca, 27 preservativos e um lubrificante íntimo - Foto: PCPE/Divulgação

Um homem foi preso suspeito de tentar sequestrar uma criança de 5 anos na cidade de Ipubi, no Sertão de Pernambuco. O autor portava preservativos, lubrificante e uma faca.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, a prisão aconteceu nessa terça-feira (10). A tentativa de sequestro ocorreu na Rua São Luiz, no centro do município. "O suspeito teria abordado a criança e a convencido a acompanhá-lo", informou a corporação.

Ainda de acordo com a PM, a ação foi interrompida quando uma mulher percebeu a situação suspeita e começou a gritar, momento em que o homem soltou a criança e fugiu do local.

Após diligências realizadas pelas equipes, o suspeito foi identificado e localizado. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma branca, 27 preservativos e um lubrificante íntimo.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

