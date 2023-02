Homem é resgatado após ficar à deriva em cima de prancha de surfe na praia de Candeias; assista

Um homem foi resgatado a mais de dois quilômetros da costa pernambucana, após ficar à deriva em uma prancha de surf. O salvamento foi feito pela equipe do Grupamento Tático Aéreo da SDS (GTA), do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, acionado para dar apoio durante o resgate. Segundo relatos dos oficiais, o rapaz confessou que havia “desistido de remar”.

“Eram 7h30 quando um homem que praticava stand up paddle ficou à deriva, arrastado pela correnteza. O Grupamento de Bombeiros Marítmo (GBMAR) foi acionado, mas precisou do apoio GTA para localizá-lo. Ele disse que já estava desistindo de remar. Foi encontrado graças ao trabalho conjunto do GTA e do GBMAR", revelou o comandante do GTA, coronel Câmara Júnior.