Desabamento em Olinda Homem é resgatado com vida; bombeiros estimam que quatro seguem sob os escombros A vítima foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no Recife

Um homem de 53 anos foi resgatado com vida dos escombros do Edifício Leme, localizado no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda.



A vítima foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem, retirado dos destroços por volta das 8h20, é o quinto sobrevivente da tragédia. Duas pessoas foram retiradas sem vida.

De acordo com os bombeiros, a estimativa é de onde pessoas teriam sido atingidas pelo desabamento. Portanto, quatro pessoas ainda estariam sob os escombros.



Segundo o Tenente Coronel Wagner Pereira, do Corpo de Bombeiros, o homem resgatado na manhã desta sexta-feira (28) não aparentava ter lesões graves no momento do resgate. Antes da remoção, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) haviam medicado o homem e o suprido com oxigênio.

