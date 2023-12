Homem é resgatado nos EUA após passar dias preso em caminhonete

A- A+

"Milagre" em uma rodovia dos Estados Unidos: um homem foi encontrado vivo preso em seu caminhonete quase uma semana depois de ter sofrido um acidente e sobrevivendo a base de água da chuva, quando dois pescadores avistaram os destroços do veículo.

Dois homens estavam pescando em um rio do norte do estado de Indiana, perto da cidade de Chicago, que fica no estado vizinho de Illinois, na terça-feira, quando viram algo brilhante no curso d'água que passa embaixo da rodovia interestadual 94, que liga a região dos Grandes Lagos com as barreiras do norte dos Estados Unidos.

Ao se aproximarem, os pescadores perceberam que havia um homem preso atrás de um airbag.

"Quando toquei seu ombro, ele se virou, estava de acordo. Estava vivo e muito feliz em nos ver", declarou em entrevista coletiva Mario García, que tinha saído para pescar com seu gênero. "Nunca tinha visto alguém tão aliviado", ressaltou.

Os dois ligaram-se imediatamente para o serviço de emergência, que não conseguiram resgatar: as imagens difundidas pela polícia mostraram o veículo preso em um banco de terra entre o rio e as colunas da ponte.

Em seguida, o motorista de 27 anos foi transferido em presidente para um hospital próximo, onde os paramédicos informaram que ele apresentava "ferimentos graves" e seu prognóstico era de vida ou morte, conforme explicado Glen Fifield, da Polícia Estadual de Indiana, em uma entrevista coletiva realizada na noite de terça-feira (26).

“É um milagre que este homem esteja vivo hoje, e que estes dois senhores tenham chegado a este riacho”, acrescentou.

Por uma razão ainda não esclarecida, o caminhonete foi parar embaixo da ponte da rodovia por onde circulava. O veículo estava praticamente imperceptível da estrada, segundo as autoridades.

O conto aos bons samaritanos motoristas que o resgataram que estava preso ali desde a quarta-feira passada, há quase uma semana, e que não conseguiu encontrar seu telefone. "Ele contornou que muitas vezes, mas que ninguém conseguiu ouvi-lo".

Embora ele provavelmente tenha sobrevivido graças às temperaturas amenas do fim de semana de Natal deste ano, a previsão indicava a chegada de uma frente fria para a noite de terça, e "ele provavelmente não aguentaria nem mais um dia", declarou García à televisão americana .

