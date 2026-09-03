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RECIFE Homem é roubado por criminosos armados em frente à academia em Boa Viagem Crime aconteceu na última terça-feira (1°), por volta das 5h, na Rua Tenente João Cícero, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Um homem foi assaltado por dois homens armados quando chegava a uma academia. O crime aconteceu na última terça-feira (1°), por volta das 5h, na Rua Tenente João Cícero, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O momento foi gravado por uma câmera de segurança. As imagens mostram a vítima, que não teve nome ou idade divulgados, perto da entrada da academia quando é surpreendido pelo primeiro criminoso. Com uma arma na mão, ele agarra o homem pela camisa e pega o seu relógio.

Logo depois, outro criminoso chega à área com um capuz cobrindo a cabeça. Ele revista a vítima, pega o seu celular e a chave do carro. Em seguida, os dois bandidos vão embora com o veículo e o homem entra na academia. A reportagem entrou em contato com o estabelecimento, que afirmou que não pode comentar o caso.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que o roubo foi comunicado às equipes do 19º BPM da área. Segundo a corporação, cientes do fato, as viaturas fizeram o "reforço das rondas ostensivas no local e nas proximidades, com o objetivo de localizar e prender os envolvidos, que até o momento não foram localizados".

"Quanto à segurança na área de Boa Viagem, o patrulhamento atualmente é realizado por duplas de policiamento ostensivo a pé (POG), duplas de ciclopatrulha, trios de motociclistas e viaturas, proporcionando uma cobertura diversificada, dinâmica e contínua em toda a região", completou a PMPE.

Violência em Boa Viagem

O caso acende o alerta para os registros de violência no bairro de Boa Viagem nos últimos meses. Um dos episódios foi em 18 de julho, quando um homem em situação de rua, que não teve nome e idade divulgados, foi morto a pauladas enquanto dormia em uma área próxima de uma lanchonete, perto do viaduto e da passarela de acesso ao Aeroporto Internacional do Recife. O criminoso, identificado como Emanuel Alandson Clementino da Silva, de 31 anos, foi preso em flagrante no dia 21.

Um homem sem camisa, vestindo bermuda e boné, se aproxima segurando um barrote e desfere golpes contra a vítima. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Outro registro foi em 11 de agosto, quando 18 pessoas foram detidas após marcarem, por meio de redes sociais, uma briga em via pública na rua Setúbal. O episódio assustou moradores, que foram surpreendidos pela correria dos grupos e até tiros.

O episódio mais recente foi na noite dessa terça-feira (1°), quando um homem de de 23 anos foi assassinado a tiros em via pública na rua Setúbal. O crime foi presenciado pela companheira da vítima, que saia com ele do prédio e seguia em direção a um veículo que estava estacionado na rua quando três suspeitos saíram de outro carro e atiraram contra o homem, que morreu no local.

Caso aconteceu em via pública no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite dessa terça-feira (1º). - Foto: Instagram @coletivosetubaloficial/Cortesia

Aos agentes do 19º BPM da Polícia Militar de Pernambuco, a mulher relatou que o companheiro tinha vínculo com uma facção criminosa, guardava um fuzil calibre .556 e indicou onde a arma estava.



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