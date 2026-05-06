Homem é sequestrado durante assalto após sair de farmácia nos Aflitos, Zona Norte do Recife
De acordo com a polícia, o veículo roubado foi recuperado
Um homem de 48 anos foi sequestrado e feito de refém durante um assalto na madrugada de terça-feira (5), na Avenida Rosa e Silva, nos Aflitos, Zona Norte do Recife. Ele deixava uma farmácia quando foi abordado por criminosos armados.
As imagens do crime foram registradas por câmera de segurança e cedidos à reportagem. No vídeo, é possível ver os suspeitos escondidos nas proximidades do estabelecimento, que fica em frente ao prédio da Secretaria de Mobilidade, aguardando a saída da vítima.
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Quando o homem deixa o local e entra no veículo, um dos criminosos se aproxima, abre a porta do carona e anuncia o assalto. Depois disso, o outro suspeito se aproxima e se junta à ação.
Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que "os autores seguiram com a vítima e próximo a Avenida Beberibe a ordenaram desembarcar".
"O veículo foi recuperado pelo policiamento local", completou a corporação. Até o momento, ninguém foi preso.
O caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital (Ceplanc) como "roubo de veículo e roubo com restrição de liberdade da vítima". A corporação disse ainda que "as diligências seguem até o esclarecimento do fato".