Homem é socorrido com traumatismo craniano após coice de bovino em Garanhuns, no Agreste do estado
O transporte do paciente até o Recife foi realizado através de um helicóptero
O coice de um bovino causou traumatismo craniano em um homem de 53 anos em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A vítima precisou ser transferida de unidade hospitalar nesta terça-feira (8), por conta do trauma.
Para o transporte do paciente, foi mobilizado um helicóptero e equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e SAMU Metropolitano Recife.
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O paciente estava internado no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, e foi transferido para a receber atendimento especializado no Recife.
Segundo a equipe aeromédica, o homem estava com fraturas no rosto e cabeça.
O chamado para socorrer a vítima foi realizado por volta das 10h. Após estabilizado, o paciente seguiu de helicóptero e em cerca de 1 hora pousou no Campo do Derby, no Recife.
A transferência para o Hospital da Restauração, unidade de tratamento especializado para esse tipo de trauma, foi realizada por uma ambulância do SAMU.