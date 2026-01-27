A- A+

SOCORRO Homem é socorrido de helicóptero após ficar preso às ferragens de caminhonete em Ipojuca Vítima foi levada ao Hospital da Restauração, no Recife, para atendimento médico

Um motorista de 29 anos precisou ser resgatado de helicóptero para o Hospital da Restauração, no Derby, centro do Recife, na tarde dessa segunda-feira (26). Ele ficou preso às ferragens de uma caminhonete na BR-101, em Ipojuca, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O resgate foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e SAMU Metropolitano Recife. A suspeita é de que o motorista da caminhonete colidiu na parte de trás de um caminhão que transportava cana-de-açúcar, que não permaneceu no local.

"Os passageiros da caminhonete tiveram ferimentos leves e foram retirados do veículo, mas o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros", informou a PRF.

O homem estava com suspeita de fratura nas duas pernas, foi estabilizado e transportado de helicóptero até o Campo do Derby. Em seguida, seguiu na ambulância do SAMU para ser atendido no HR.

Veja também