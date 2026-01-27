Ter, 27 de Janeiro

SOCORRO

Homem é socorrido de helicóptero após ficar preso às ferragens de caminhonete em Ipojuca

Vítima foi levada ao Hospital da Restauração, no Recife, para atendimento médico

Suspeita é de que o motorista da caminhote colidiu  na parte de trás de um caminhão que transportava cana-de-açúcar, que não permaneceu no localSuspeita é de que o motorista da caminhote colidiu  na parte de trás de um caminhão que transportava cana-de-açúcar, que não permaneceu no local - Foto: PRF/Divulgação

Um motorista de 29 anos precisou ser resgatado de helicóptero para o Hospital da Restauração, no Derby, centro do Recife, na tarde dessa segunda-feira (26). Ele ficou preso às ferragens de uma caminhonete na BR-101, em Ipojuca, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O resgate foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e SAMU Metropolitano Recife. A suspeita é de que o motorista da caminhonete colidiu na parte de trás de um caminhão que transportava cana-de-açúcar, que não permaneceu no local. 

"Os passageiros da caminhonete tiveram ferimentos leves e foram retirados do veículo, mas o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros", informou a PRF.

O homem estava com suspeita de fratura nas duas pernas, foi estabilizado e transportado de helicóptero até o Campo do Derby. Em seguida, seguiu na ambulância do SAMU para ser atendido no HR.

