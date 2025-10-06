A- A+

Pernambuco Homem é socorrido de helicóptero de Vitória de Santo Antão até o Recife após sofrer AVC hemorrágico Transporte foi realizado em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Samu

Um homem de 29 anos foi socorrido de helicóptero de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, até o Recife após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico no domingo (5).

A vítima, que não teve o nome divulgado, deu entrada, inicialmente, no Hospital João Murilo (HJMO), em Vitória, com um quadro neurológico agudo, crises consultivas e queda no nível de consciência.

Por volta das 15h20 do domingo, a equipe aeromédica da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Samu foram acionadas para realizar o transporte do paciente em estado grave.

Após avaliação médica, foi diagnosticado o AVC hemorrágico, considerado incomum e de alta gravidade na faixa etária do paciente.

O homem foi estabilizado e seguiu de helicóptero até o campo do quartel do Derby, na área central do Recife. Em seguida, ele foi conduzido de ambulância para o Hospital da Restauração.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a unidade hospitalar para saber do estado de saúde do paciente, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Com informações da assessoria

