RESGATE Em Ipojuca, homem é socorrido por helicóptero da PRF após levar choque e cair de sete metros Com o socorro aéreo, vítima recebeu atendimento especializado em apenas 15 minutos

Após ser vítima de um choque elétrico e sofrer com uma queda de uma altura de sete metros, um homem de 36 anos precisou ser resgatado pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (23).

O socorro, que aconteceu no município de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, foi realizado por meio de uma ação conjunta com o SAMU Recife.

O deslocamento aéreo possibilitou um rápido atendimento especializado à vítima, que apresentava lesão grave, com suspeita de trauma medular na coluna torácica.

Gravidade da lesão motivou o socorro aéreo | Foto: Divulgação/PRF

O acionamento da central de regulação do SAMU foi registrado por volta das 14h20. Em seguida, a equipe de resgate aeromédico saiu da Base Aérea no Recife até Ipojuca. O percurso foi realizado em cerca de 15 minutos.

Após o pouso no Campo do Derby, na área central da Capital pernambucana, a vítima foi conduzida de ambulância até o Hospital da Restauração. O estado de saúde do homem não foi informado.



