A- A+

recife Homem é vítima de tentativa de homicídio no Ceasa, no Recife; suspeito é preso em flagrante Vítima sofreu perfuração de arma branca na região do tórax

Um homem de 46 anos foi vítima de tentativa de homicídio no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), na Zona Oeste do Recife, no início da tarde desta quinta-feira (4). O suspeito do crime foi preso em flagrante.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem, que não teve o nome divulgado, sofreu perfuração de arma branca na região do tórax. Duas viaturas da corporação foram enviadas ao local para prestar os primeiros socorros.

Após estabilização, a vítima ficou aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tijipió, também na Zona Oeste do Recife.

A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência no Ceasa e que o suspeito, detido por populares, foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste.

Veja também

Agreste Jovem de 23 anos é morto a tiros em bar na cidade de Pesqueira, no Agreste