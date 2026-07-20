A- A+

Zona Sul Homem em situação de rua é morto a pauladas em Boa Viagem; câmera registra crime Imagens mostram o momento em que a vítima, que não teve o nome e idade divulgados, dormia na área externa de um estabelecimento

Um homem em situação de rua foi morto a pauladas no bairro de Boa Viagem, na tarde do sábado (18). O caso aconteceu na Rua Barão de Souza Leão e foi gravado por uma câmera de segurança.



As imagens mostram o momento em que a vítima, que não teve nome e idade divulgados, dormia na área externa de um estabelecimento.



Na sequência, um homem sem camisa, vestindo bermuda e boné, se aproxima segurando um barrote e desfere golpes contra a vítima.



Também é possível ver quando uma pessoa caminha nas proximidades do local, mas não interfere na ação. Após o crime, o suspeito chega a se dirigir ao motorista de um caminhão que estacionava na frente do local e vai embora.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que agentes do 19º BPM foram acionados para averiguar um possível homicídio na localidade.



Na área, a equipe localizou um homem não identificado, "aparentemente em situação de rua", morto. O local foi isolado até a chegada dos órgãos competentes.

Já a Polícia Civil informou que a vítima foi encontrada sem vida, com lesões de objeto contundente. O homicídio consumado foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital e as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido.

O suspeito não foi preso até o momento.

Veja também