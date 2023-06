A- A+

recife Homem em situação de rua é preso por assaltar e esfaquear vítima no Cais de Santa Rita Autor do crime tem 28 anos e estava preso até fevereiro deste ano

Um homem de 28 anos, que vivia em situação de rua, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nessa quinta-feira (15), na Praça Sérgio Loreto. Ao lado de outro homem, ele assaltou e esfaqueou um auxiliar de cozinha de 23 anos, no Recife.

O caso aconteceu na madrugada do dia 1º de junho, pro volta das 2h, no Terminal Cais de Santa Rita. No momento em que foi capturado por uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem correu e deixou algumas peças de roupa pelo caminho, para despistar os agentes.

Segundo a delegada Bárbara Fort, que conduziu as investigações do caso, o preso era quem costumava dar facadas nas vítimas durante os assaltos praticados pela dupla. O outro criminoso segue foragido.

A delegada foi até o hospital onde a vítima estava, por conta dos ferimentos, para escutá-la. Foi na unidade de saúde que o autor do crime foi reconhecido por foto.

“Conseguimos prender um dos indivíduos, que é o mais violento e dá as facadas. Ele é morador de rua e estava se fingindo de flanelinha”, disse.

Ainda segundo a delegada, o homem já havia sido preso por roubos e furtos, sendo liberado da detenção em fevereiro deste ano.

“Ele possui uma extensa ficha criminal. Já respondeu uma vez por furto e outras cinco por roubo. Estava preso já há um tempo e em fevereiro deste ano foi colocado em regime aberto”, revelou.

Apesar de ter sido preso por conta do assalto no Cais de Santa Rita, ele também será investigado por outros episódios de violência nas ruas do Recife.

“Existem dezenas de investigações contra ele nas nossas unidades”, encerrou Bárbara.

