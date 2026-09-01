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RECIFE Homem em situação de rua monta casa em uma árvore em Boa Viagem; prefeitura retira 'moradia' Imagens que circulam nas redes sociais mostram funcionários da prefeitura desmontando a estrutura, considerada uma ocupação irregular

Um homem em situação de rua foi inserido em um programa de assistência social da prefeitura do Recife após montar uma casa em uma árvore, que usava como moradia. O ponto fica localizado na esquina da via com a Rua José Domingues da Silva, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram funcionários da prefeitura desmontando a estrutura, considerada uma ocupação irregular. O homem havia reunido uma cama com lençóis, além de uma escada para acessar a casa improvisada.

Por meio de nota, a prefeitura explicou que a "árvore era utilizada como ponto de apoio com acúmulo de objetos e materiais diversos". Antes da retirada, a Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) abriu protocolo de zeladoria para a área.

"O procedimento prevê, quando necessário, a retirada de barracas, lonas, colchões e outras estruturas improvisadas instaladas irregularmente em espaços públicos", completou a prefeitura.

Antes de iniciar a ação, as pessoas são formalmente notificadas e assinam um termo de ciência, "confirmando o recebimento da informação sobre a intervenção".

O homem que utilizava o espaço foi acompanhado pela equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) responsável pelo território.

"Como parte do atendimento, já foi iniciado o processo para concessão do benefício eventual Auxílio Acolhida, que tem como objetivo prover as condições para a locação de um local para moradia", afirmou a prefeitura.

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