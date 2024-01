A- A+

Complexo do Curado Homem em surto psicótico é levado para hospital psiquiátrico após tentar invadir presídio no Recife Motociclista foi encaminhado ao Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano

Um homem em surto psicótico foi preso ao tentar invadir o Presídio Aspirante Marcelo Francisco de Araújo (Pamfa), no Complexo do Curado, na Zona Oeste do Recife.

O caso, que aconteceu por volta das 11h30 dessa quarta-feira (24), foi registrado por um motorista que passava pelo local e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, o homem, que estava em uma motocicleta, parou em frente ao presídio e começou a empurrar o portão, na tentativa de derrubá-lo.

Logo depois, ele foi até outra entrada e conseguiu acessar a parte externa do prédio administrativo da penitenciária, momento em que foi detido por policiais penais que estavam monitorando a ação do homem pelas câmeras de segurança.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros atendimentos. O pai do homem foi localizado e acompanhou o filho ao Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano, que fica no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife.

A direção do Hospital Ulysses Pernambucano (HUP) informou que o paciente foi atendido na emergência, medicado e encaminhado para acompanhamento em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

