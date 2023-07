A- A+

Agreste Homem embriagado acelera carro, provoca combustão no motor e morre em incêndio no próprio veículo Caso aconteceu nessa segunda-feira (17), na rua Abílio Victor

Um homem morreu após o carro dele pegar fogo na garagem de casa, na cidade de Sanharó, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu nessa segunda-feira (17), na rua Abílio Victor, no bairro Padre Naval.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), relatos no local apontam que a vítima estava alcoolizada quando teria entrado no carro e acelerado o veículo em altas rotações, provocando a combustão no motor.

Populares jogaram água na tentativa de impedir que o fogo se espalhasse, mas o homem não conseguiu sair do carro a tempo e acabou morrendo no veículo.

Ainda de acordo com a PCPE, além de consumir bebida alcoólica, o homem também teria discutido com a esposa antes do ocorrido.



O caso foi registrado como "morte a esclarecer", na Delegacia de Belo Jardim. As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido.

Veja também

Inteligência Artificial Chefe da ONU faz alerta sobre os riscos da IA para a paz mundial