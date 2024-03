Homem engole 39 moedas e 37 ímãs no intuito de levantar mais peso na academia; entenda

A- A+

Um homem foi parar no pronto-socorro de um hospital em Nova Delhi, na Índia, depois de engolir 39 moedas e 37 ímãs sob a suposição de que o “zinco poderia ajudar na musculação”. O paciente, cujo nome não foi divulgado publicamente, chegou ao local se queixando de vômitos e dores abdominais que já duravam mais de 20 dias.

As radiografias tiradas antes da cirurgia no Hospital Sir Ganga Ram mostram enormes coágulos metálicos se formando nos intestinos do jovem de 26 anos. O rapaz também passa por um tratamento para uma condição psiquiátrica que não foi revelada.

Os cirurgiões notaram que os ímãs e as moedas se agruparam em duas alças separadas no intestino delgado, com a força magnética levando-os a travar e causar uma erosão ao longo da parede intestinal.

As moedas e os ímãs causaram obstrução intestinal em seu corpo, o que motivou um procedimento cirúrgico imediato para remoção dos metais. Felizmente, os médicos conseguiram abrir os intestinos e remover todas as moedas e ímãs. Uma grande quantidade de metais também foi encontrada em seu estômago e prontamente removida.

O paciente passou sete dias internado se recuperando do procedimento antes de receber alta.

Embora o homem supostamente acreditasse que as moedas lhe dariam um aumento no zinco, consumir uma quantidade tão grande do metal pode resultar na toxicidade do zinco, de acordo com o controle de envenenamento. Em casos mais graves, a toxicidade do zinco pode até resultar em morte.

Veja também

Saúde Estudo da Fiocruz indica que BCG é ineficaz quando aplicada em adultos