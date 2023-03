A- A+

TUBARÃO Homem entra no mar minutos após incidente com tubarão e é retirado por bombeiros; veja o vídeo Imagens mostram resistência por parte do banhista

Minutos após uma adolescente de 15 anos perder o braço em um incidente envolvendo um tubarão, nesta segunda-feira (6), na praia de Piedade, um homem entrou na água e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco.

Nas imagens gravadas pelo biólogo André Maia é possível ver que o banhista resiste à abordagem dos bombeiros e tenta agredi-los, antes de ser levado à areia. Ao todo, três homens foram necessários para tirar o homem das águas.



O incidente desta segunda-feira (6) envolveu uma adolescente de 15 anos que tomava banho de mar na altura do Hotel Golden Beach. A vítima foi socorrida ao Hospital da Restauração, no Recife, onde está internada e foi submetida a procedimentos cirúrgicos. De acordo com o último boletim divulgado pelo HR, a vítima apresenta um quadro de saúde estável e está “consciente e orientada”

Este é o terceiro incidente envolvendo tubarões registrado na Região Metropolitana do Recife em 2023. No último dia 20 de fevereiro, o surfista André Luiz foi vítima de um incidente na Praia de Del Chifre, em Olinda. No domingo (5), um adolescente de 14 anos foi mordido na coxa direita enquanto tomava banho de mar nas imediações da igrejinha de Piedade.



