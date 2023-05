Homem envolvido em assalto a policial é morto pela PM em Casa Amarela

A- A+

Um homem de idade não informada foi morto pela Polícia Militar no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, na madrugada do último sábado (6). Segundo a PM, o homem era suspeito de ter participado de um assalto a um policial militar que aconteceu em Jaboatão dos Guararapes na sexta-feira (5). A corporação alega que houve reação e troca de tiros no momento da abordagem.

O assalto ao policial do Bepi (Batalhão Especializado de Policiamento do Interior) aconteceu no bairro de Prazeres, em Jaboatão, por volta das 18h da sexta (5). Na ocasião, os assaltantes roubaram a arma e um carro do agente. De acordo com a Polícia Militar, três homens estariam envolvidos no crime.

Após o assalto, a PM localizou um dos suspeitos no bairro de Casa Amarela, na capital pernambucana e foi abordado equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Rua Arnoldo Magalhães. Os outros dois suspeitos ainda não foram localizados. O carro do policial vítima do assalto também não foi recuperado.



Ainda no sábado, policiais militares localizaram a casa de outro suspeito de envolvimento no assalto. No local, a mãe do suspeito afirmou que ele não estava em casa, mas ligou para o filho. Por telefone, ele indicou um terreno baldio onde estava a arma que teria sido utilizada no crime, um revólver calibre 38.

A Polícia afirmou, ainda, que, além dos dois suspeitos de envolvimento direto no assalto que seguem foragidos, um motorista de aplicativo foi detido durante as diligências por ter levado uma arma à casa de um dos suspeitos. O motorista, no entanto, não teve participação direta na ação criminosa.

