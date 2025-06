A- A+

FURTO MILIONÁRIO Preso em Goiás homem que se escondeu em duto de ar-condicionado para furtar joalheria em Olinda Segundo a Polícia Civil, ele agiu com comparsa. Os dois levaram R$ 1 milhão em joias do estabelecimento

Em ação realizada na cidade de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, a Polícia Civil de Pernambuco cumpriu um mandado de prisão emitido em desfavor de um homem envolvido em um furto milionário de uma joalheria localizada em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Coordenada pelos delegados Cláudio Castro e João Paulo, a prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos (DPRF), com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (NI_Depatri).

O homem é investigado pela participação em um furto realizado entre a noite de 30 de novembro e a madrugada de 1º de dezembro de 2024, no Shopping Patteo, em Olinda.

De acordo com as informações levantadas durante a investigação, o homem permaneceu escondido nos dutos do sistema de ar-condicionado do shopping em conjunto com um comparsa.

Em seguida, durante a madrugada, os criminosos abriram um buraco na parede e invadiram uma joalheria. Com a ação, cerca de R$ 1 milhão em joias foram furtados.

Buraco e sistema de ventilação foram usados para a prática do crime | Foto: Polícia Civil/Divulgação

De acordo com a DPRF, tanto o preso quanto seu comparsa possuem vasta ficha criminal por crimes semelhantes. Os homens são naturais de Santo Antônio do Descoberto (GO) e fazem parte de um grupo que, entre os anos de 2019 e 2025, gerou um prejuízo de R$ 26 milhões ao comércio de joias no Brasil com as atividades criminosas

Até o momento, o segundo homem envolvido no caso continua foragido. No entanto, a Polícia Civil informou que segue com diligências para realizar a captura.

