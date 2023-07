A- A+

Recife Homem escala 15 metros para tentar assaltar agência bancária na Madalena e é preso em flagrante Suspeito chegou a entrar em luta corporal com um segurança do banco

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de roubo a uma agência bancária, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu no último domingo (16) e foi divulgado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) somente nesta terça-feira (18).

Segundo a corporação, o suspeito, que portava uma faca, escalou 15 metros para acessar o local pela janela de um banheiro e chegou a entrar em luta corporal com um segurança do banco, que percebeu a movimentação do criminoso.

"Mesmo após a ordem de parada, ele partiu para cima do segurança, e foi necessário efetuar um disparo", informou o delegado Diego Jardim, responsável pela investigação.

Após levar o tiro, o suspeito de tentativa de assalto correu e fugiu pelo mesmo lugar por onde entrou. Um vídeo divulgado pela PCPE mostra o local com marcas de sangue. Uma mochila foi deixada no espaço.

A prisão ocorreu depois que o homem, já ferido, procurou a emergência do Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife. No local, o suspeito disse ter sido abordado por um estranho, que efetuou disparos contra ele.

"Após o acionamento da força-tarefa, apurou-se que ele teria sido o autor da tentativa de roubo ao banco. Foi mostrada a fotografia dele para o segurança, que confirmou a identidade aí podemos efetuar a prisão em flagrante", afirmou o delegado.

O suspeito, cujo nome e idade não foram divulgados, possui cinco condenações por roubo e estava cumprindo pena em regime aberto.

Agora, o homem aguarda alta hospitalar para ser apresentado em audiência de custódia, na qual ficará à disposição da Justiça.

